В Одессе исполком отказался голосовать за перенесение памятника Екатерине II. Назначено еще одно заседание

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 758520 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня исполком Одесского городского совета отказался проголосовать решение о перемещении памятника российской императрице Екатерине II из центра города. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

"Сегодня исполком одесского городского совета отказался проголосовать решение о перемещении Екатерины из центра Одессы. Труханов назначил второе заседание на 16.00", - написал Гончаренко.

Ранее

На скульптуру Екатерины II в Одессе надели черный пакет.

Напомним

Ранее Екатерину II неоднократно обливали краской и расписывали разными лозунгами.

Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника – вопросы вынесут на сессию.

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