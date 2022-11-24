В Одессе исполком отказался голосовать за перенесение памятника Екатерине II. Назначено еще одно заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня исполком Одесского городского совета отказался проголосовать решение о перемещении памятника российской императрице Екатерине II из центра города. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
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"Сегодня исполком одесского городского совета отказался проголосовать решение о перемещении Екатерины из центра Одессы. Труханов назначил второе заседание на 16.00", - написал Гончаренко.
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