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Спочатку виконком відмовився голосувати за дане рішення, однак на другому засіданні все ж підтримав ідею демонтажа та перенесення скульптури. Ініціатором зведення Катерини II був ексдепутат Одеської міськради Руслан Тарпан, який нині підозрюється у розкраданні держкоштів.

На думку начальника південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, гроші на встановлення скульптури Тарпан міг отримати від від Росспівробітництва (російського федерального агентства, яке від кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні).

На збереженні Катерини II в Одесі наполягав президент рф володимир путін та навіть “рупор кремля” Марія Захарова, яка навіть "похвалила" Тарпана за встановлення скульптури.

Сам Тарпан ситуацію з Катериною II ніяк не коментує. З 2017 року він перебуває у розшуку МВС, а з цього року у базі "Миротворця" як "корупціонер та диверсант у сфері економіки", який підозрюється у зв'язках із фсб росії.

Наразі Тарпан переховується від українського правосуддя, за даними прокуратури, в ОАЕ.