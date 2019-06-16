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Глава МИД Великобритании сообщил о готовности европейских лидеров пересмотреть условия Brexit

Киев • УНН

 • 10165 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что лидеры стран ЕС демонстрируют готовность к проведению переговоров об условиях Brexit с новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Глава МИД Великобритании сообщил о готовности европейских лидеров пересмотреть условия Brexit

Глава МИД сказал, что европейские лидеры, с которыми он часто ведет диалоги, хотят разобраться с проблемой тупика в процессе Brexit.

“Они говорят, что если к ним обратится (будущий) британский премьер-министр, с которым они будут готовы иметь дело, и у которого будут идеи по поводу того, как решить вопрос о североирландской границе, то они будут готовы пересмотреть пакет договоренностей”, — заявил глава Хант.

Он добавил, что несмотря на то, что это не будет легко, он все же считает неприятными другие альтернативы выхода из состава ЕС без соглашения или досрочные выборы.

“Я сомневаюсь, что они соответствуют лучшим интересам Великобритании, я утверждаю, что мы можем договориться о лучших вариантах и предложить их британскому народу”, — подчеркнул Хант.

Напомним, ранее Британские депутаты отвергли план оппозиции по блокированию Brexit без соглашения.

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