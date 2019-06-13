Британські депутати відкинули план опозиції щодо блокування Brexit без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Нижня палата парламенту Британії відкинула ініціативу Лейбористської партії, яка пропонувала депутатам перебрати на себе від уряду контроль над порядком денним законодавчого органу, щоб заблокувати Brexit без угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Ініціативу лейбористів підтримали 298 депутатів, проти виступили 309.
Якби депутати пристали на пропозицію лейбористів, це дало б оппонентам жорсткого Brexit внести законопроєкт для запобіганню виходу Британії з ЄС 31 жовтня без угоди.
Поразку лейбористів їх опоненти з Консервативної партії зустріли оплесками. Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін у свою чергу заявив їм, що вони не будeть "такими щасливими у вересні".
Опоненти Brexit без угоди всерйоз стурбовані тим, що наступний лідер Консервативної партії і майбутній прем'єр може планувати вивести Британію з ЄС без схвалення парламенту.
Нагадаємо, головний претендент на лідерство у консерваторів Борис Джонсон і кілька його суперників заявляли, що Британія має вийти з ЄС до встановленої дати, незважаючи на те, чи буде затверджена угода з Брюсселем чи ні.