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Британские депутаты отвергли план оппозиции по блокированию Brexit без соглашения

Киев • УНН

 • 8123 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Нижняя палата парламента Великобритании отвергла инициативу Лейбористской партии, которая предлагала депутатам взять на себя от правительства контроль над повесткой дня законодательного органа, чтобы заблокировать Brexit без соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Британские депутаты отвергли план оппозиции по блокированию Brexit без соглашения

Инициативу лейбористов поддержали 298 депутатов, против выступили 309.

Если бы депутаты приняли предложение лейбористов, это дало бы оппонентам жесткого Brexit внести законопроект для предотвращения выхода Британии из ЕС 31 октября без соглашения.

Поражение лейбористов их оппоненты из Консервативной партии встретили аплодисментами. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в свою очередь заявил им, что они не будут "такими счастливыми в сентябре".

Оппоненты Brexit без соглашения всерьез обеспокоены тем, что следующий лидер Консервативной партии и будущий премьер может планировать вывести Британию из ЕС без одобрения парламента.

Напомним, главный претендент на лидерство в консерваторов Борис Джонсон и несколько его соперников заявляли, что Великобритания должна выйти из ЕС до установленной даты, несмотря на то, будет утверждено соглашение с Брюсселем или нет.

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