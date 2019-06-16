Очільник МЗС Великої Британії повідомив про готовність європейських лідерів переглянути умови Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив, що лідери країн ЄС демонструють готовність до проведення переговорів щодо умов Brexit з новим прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Глава МЗС сказав, що європейські лідери, з якими він часто веде діалоги, мають бажання розібратися з проблемою глухого куту у процесі Brexit.
“Вони кажуть, що якщо до них звернеться (майбутній) британський прем’єр-міністр, з яким вони будуть готові мати справу, і у якого будуть ідеї з приводу того, як вирішити питання про північноірландський кордон, то вони будуть готові переглянути пакет домовленостей”, — заявив глава Хант.
Він додав, що попри те, що це не буде легким шляхом, він все ж таки вважає неприємними інші альтернативи виходу зі складу ЄС без угоди або дострокові вибори.
“Я сумніваюся, що вони відповідають найкращим інтересам Великої Британії, я стверджую, що ми можемо домовитися про кращих варіантах і запропонувати їх британському народу”, — підкреслив Хант.
Нагадаємо, раніше Британські депутати відкинули план опозиції щодо блокування Brexit без угоди.