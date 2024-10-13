Очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумской области: часть людей остались без газа и света
Киев • УНН
В результате удара управляемыми авиационными бомбами по городу Глухов Сумской области повреждено до 20 жилых домов. Часть жителей города остались без газо- и электроснабжения.
В результате удара управляемыми авиационными бомбами по городу Глухов Сумской области повреждено до 20 жилых домов. Часть жителей города остались без газо- и электроснабжения. Об этом сообщает Сумская ОDА, пишет УНН.
Отмечается, что по предварительной информации жертв и пострадавших нет.
"В результате удара повреждены до 20 жилых домов, окна и облицовка балконов в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 2 автомобиля и тому подобное. Предварительно, люди не пострадали. В результате атаки остались без газоснабжения 72 абонента, без электроснабжения 2863 абонента", - говорится в сообщении Сумской ОDА.
Напомним
Ночью и утром враг обстреливал Сумскую область из реактивных систем залпового огня.