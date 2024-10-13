Черговий удар керованими авіабомбами по Сумщині: частина людей залишилися без газу та світла
Київ • УНН
Внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по місту Глухів Сумської області пошкоджено до 20 житлових будинків. Частина жителів міста залишилися без газо-, та електропостачання.
Внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по місту Глухів Сумської області пошкоджено до 20 житлових будинків. Частина жителів міста залишилися без газо-, та електропостачання. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Зазначається, що за попередньою інформацію жертв та постраждалих немає.
"Внаслідок удару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо. Попередньо, люди не постраждали. Внаслідок атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.
Нагадаємо
Вночі та вранці ворог обстрілював Сумську область з реактивних систем залпового вогню.