Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, как ожидается, объявит сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге о соглашении о направлении до 1,4 миллиарда евро с прибыли от обездвиженных российских активов в Фонд помощи Украине, сообщает Politico, пишет УНН.

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Процедура заключения соглашения, как отмечается, была успешно завершена в пятницу.

"Это первый транш, который, как ожидается,будет регулярным потоком наличных. Также Венгрия не сможет это заблокировать, как это было с выплатами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира", - пишет издание.

Сообщается, что "сверхприбыли будут направляться через страны-члены, которые будут работать как "агенты-исполнители", то есть закупать продукцию, которую Украина указала как приоритетную". По словам трех дипломатов, страны, выбранные для этого транша, включают Германию, Чехию и Данию. По словам двух дипломатов, ожидается, что Италия, Латвия, Румыния и Швеция будут отвечать за следующий транш весной 2025 года.

"Решение обойти вето Венгрии разозлило венгров, заявили двое дипломатов. Теперь Будапешт может усилить свое вето на Европейский фонд мира в размере 6,6 миллиарда евро. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании", - указывает издание.

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