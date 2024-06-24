Объявление о первом транше в 1,4 млрд евро от активов рф для Украины ожидается сегодня - Politico
Киев • УНН
ЕС, как ожидается, объявит об 1,4 миллиарда евро из замороженных российских активов для Фонда помощи Украине, обойдя вето Венгрии.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, как ожидается, объявит сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге о соглашении о направлении до 1,4 миллиарда евро с прибыли от обездвиженных российских активов в Фонд помощи Украине, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Процедура заключения соглашения, как отмечается, была успешно завершена в пятницу.
"Это первый транш, который, как ожидается,будет регулярным потоком наличных. Также Венгрия не сможет это заблокировать, как это было с выплатами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира", - пишет издание.
Сообщается, что "сверхприбыли будут направляться через страны-члены, которые будут работать как "агенты-исполнители", то есть закупать продукцию, которую Украина указала как приоритетную". По словам трех дипломатов, страны, выбранные для этого транша, включают Германию, Чехию и Данию. По словам двух дипломатов, ожидается, что Италия, Латвия, Румыния и Швеция будут отвечать за следующий транш весной 2025 года.
"Решение обойти вето Венгрии разозлило венгров, заявили двое дипломатов. Теперь Будапешт может усилить свое вето на Европейский фонд мира в размере 6,6 миллиарда евро. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании", - указывает издание.
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