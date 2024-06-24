Оголошення про перший транш у 1,4 млрд євро від активів рф для України очікується сьогодні - Politico
Київ • УНН
ЄС, як очікується, оголосить про 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів для Фонду допомоги Україні, обійшовши вето Угорщини.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, як очікується, оголосить сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі про угоду про спрямування до 1,4 мільярда євро з прибутку від знерухомлених російських активів у Фонд допомоги Україні, повідомляє Politico, пише УНН.
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Процедура укладення угоди, як зазначається, була успішно завершена в п'ятницю.
"Це перший транш, який, як очікується, буде регулярним потоком готівки. Також Угорщина не зможе це заблокувати, як це було з виплатами за українську зброю в межах Європейського фонду миру", - пише видання.
Повідомляється, що "надприбутки спрямовуватимуться через країни-члени, які працюватимуть як "агенти-виконавці", тобто закуповуватимуть продукцію, яку Україна вказала як пріоритетну". За словами трьох дипломатів, країни, обрані для цього траншу, включають Німеччину, Чехію та Данію. За словами двох дипломатів, очікується, що Італія, Латвія, Румунія та Швеція будуть відповідати за наступний транш навесні 2025 року.
"Рішення обійти вето Угорщини розлютило угорців, заявили двоє дипломатів. Тепер Будапешт може посилити своє вето на Європейський фонд миру обсягом 6,6 мільярда євро. Очікується, що це питання буде розглянуто на сьогоднішньому засіданні", - вказує видання.
Цього літа Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від заморожених російських активів - Домбровскіс21.06.24, 19:45 • 33559 переглядiв