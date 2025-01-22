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Объявление номинантов на "Оскар-2025" состоится 23 января

Объявление номинантов на "Оскар-2025" состоится 23 января

Киев  •  УНН

 • 9101 просмотра

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23 января состоится объявление номинантов 97-й церемонии "Оскар" в двух частях. Ведущими церемонии станут Рэйчел Сеннотт и Боуэн Янг, которые представят претендентов во всех 23 категориях.

В четверг, 23 января, будут объявлены номинанты 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает ScreenDaily, пишет УНН.

Детали 

Номинанты во всех 23 категориях «Оскара» будут объявлены 23 января в 5:30 утра по тихоокеанскому времени (12:30 по восточноевропейскому) во время двухсерийной живой презентации. Вести церемонию будут актрисы-писательницы-комедиантки Рэйчел Сеннотт и Боуэн Янг.

Первая часть объявления начнется в 5:30 утра по тихоокеанскому времени (12:30 по восточноевропейскому). В это время станут известны номинанты на:

- лучшую мужскую роль второго плана,

- лучшую женскую роль,

- лучший анимационный короткометражный фильм,

- лучший дизайн костюмов,

- лучший игровой короткометражный фильм,

- лучший грим и прически,

- лучшую музыку (оригинальную партитуру),

- лучший адаптированный и оригинальный сценарий.

Вторая часть объявления начнется примерно в 5:41 по времени (12:41 по восточноевропейскому). В это время будут объявлены номинации на:

- лучшую мужскую и женскую роль,

- лучший анимационный фильм,

- лучшую операторскую работу,

- лучшая режиссура,

- лучший документальный фильм и короткометражный документальный фильм,

- лучший монтаж,

- лучший международный фильм,

- лучшую песню,

- лучший звук,

- лучшие визуальные эффекты,

- главную награду - лучший фильм.

Сообщается, что это расписание может быть изменено.

Напомним 

Американская киноакадемия во второй раз отложила объявление номинантов на Оскар-2025 из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Голосование продлено до 17 января, а имена номинантов объявят 23 января.

Алина Волянская

Алина Волянская

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