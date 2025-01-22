Объявление номинантов на "Оскар-2025" состоится 23 января
Киев • УНН
23 января состоится объявление номинантов 97-й церемонии "Оскар" в двух частях. Ведущими церемонии станут Рэйчел Сеннотт и Боуэн Янг, которые представят претендентов во всех 23 категориях.
В четверг, 23 января, будут объявлены номинанты 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает ScreenDaily, пишет УНН.
Детали
Номинанты во всех 23 категориях «Оскара» будут объявлены 23 января в 5:30 утра по тихоокеанскому времени (12:30 по восточноевропейскому) во время двухсерийной живой презентации. Вести церемонию будут актрисы-писательницы-комедиантки Рэйчел Сеннотт и Боуэн Янг.
Первая часть объявления начнется в 5:30 утра по тихоокеанскому времени (12:30 по восточноевропейскому). В это время станут известны номинанты на:
- лучшую мужскую роль второго плана,
- лучшую женскую роль,
- лучший анимационный короткометражный фильм,
- лучший дизайн костюмов,
- лучший игровой короткометражный фильм,
- лучший грим и прически,
- лучшую музыку (оригинальную партитуру),
- лучший адаптированный и оригинальный сценарий.
Вторая часть объявления начнется примерно в 5:41 по времени (12:41 по восточноевропейскому). В это время будут объявлены номинации на:
- лучшую мужскую и женскую роль,
- лучший анимационный фильм,
- лучшую операторскую работу,
- лучшая режиссура,
- лучший документальный фильм и короткометражный документальный фильм,
- лучший монтаж,
- лучший международный фильм,
- лучшую песню,
- лучший звук,
- лучшие визуальные эффекты,
- главную награду - лучший фильм.
Сообщается, что это расписание может быть изменено.
Напомним
Американская киноакадемия во второй раз отложила объявление номинантов на Оскар-2025 из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Голосование продлено до 17 января, а имена номинантов объявят 23 января.