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Оголошення номінантів на "Оскар-2025" відбудеться 23 січня

Оголошення номінантів на "Оскар-2025" відбудеться 23 січня

Київ • УНН

 • 38932 перегляди

23 січня відбудеться оголошення номінантів 97-ї церемонії "Оскар" у двох частинах. Ведучими церемонії стануть Рейчел Сеннотт і Боуен Янг, які представлять претендентів у всіх 23 категоріях.

У четвер, 23 січня, буде оголошено номінантів 97-ї церемонії вручення премії "Оскар". Про це повідомляє ScreenDaily, пише УНН.

Деталі 

Номінанти в усіх 23 категоріях "Оскара" будуть оголошені 23 січня о 5:30 ранку за тихоокеанським часом (12:30 за східноєвропейським) під час двосерійної живої презентації. Вестимуть церемонію акторки-письменниці-комедіантки Рейчел Сеннотт і Боуен Янг.

Перша частина оголошення розпочнеться о 5:30 ранку за тихоокеанським часом (12:30 за східноєвропейським). У цей час стануть відомі номінанти на:

• найкращу чоловічу роль другого плану,

• найкращу жіночу роль,

• найкращий анімаційний короткометражний фільм,

• найкращий дизайн костюмів,

• найкращий ігровий короткометражний фільм,

• найкращий грим і зачіски,

• найкращу музику (оригінальну партитуру),

• найкращий адаптований та оригінальний сценарій.

Друга частина оголошення розпочнеться приблизно о 5:41 часом (12:41 за східноєвропейським). У цей час буде оголошено номінації на:

• найкращу чоловічу та жіночу ролі,

• найкращий анімаційний фільм,

• найкращу операторську роботу,

• найкращу режисуру,

• найкращий документальний фільм і короткометражний документальний фільм,

• найкращий монтаж,

• найкращий міжнародний фільм,

• найкращу пісню,

• найкращий звук,

• найкращі візуальні ефекти,

• головну нагороду — найкращий фільм.

Повідомляється, що цей розклад може бути змінений.

Нагадаємо 

Американська кіноакадемія вдруге відклала оголошення номінантів на Оскар-2025 через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Голосування продовжено до 17 січня, а імена номінантів оголосять 23 січня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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