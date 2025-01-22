Оголошення номінантів на "Оскар-2025" відбудеться 23 січня
Київ • УНН
23 січня відбудеться оголошення номінантів 97-ї церемонії "Оскар" у двох частинах. Ведучими церемонії стануть Рейчел Сеннотт і Боуен Янг, які представлять претендентів у всіх 23 категоріях.
У четвер, 23 січня, буде оголошено номінантів 97-ї церемонії вручення премії "Оскар". Про це повідомляє ScreenDaily, пише УНН.
Деталі
Номінанти в усіх 23 категоріях "Оскара" будуть оголошені 23 січня о 5:30 ранку за тихоокеанським часом (12:30 за східноєвропейським) під час двосерійної живої презентації. Вестимуть церемонію акторки-письменниці-комедіантки Рейчел Сеннотт і Боуен Янг.
Перша частина оголошення розпочнеться о 5:30 ранку за тихоокеанським часом (12:30 за східноєвропейським). У цей час стануть відомі номінанти на:
• найкращу чоловічу роль другого плану,
• найкращу жіночу роль,
• найкращий анімаційний короткометражний фільм,
• найкращий дизайн костюмів,
• найкращий ігровий короткометражний фільм,
• найкращий грим і зачіски,
• найкращу музику (оригінальну партитуру),
• найкращий адаптований та оригінальний сценарій.
Друга частина оголошення розпочнеться приблизно о 5:41 часом (12:41 за східноєвропейським). У цей час буде оголошено номінації на:
• найкращу чоловічу та жіночу ролі,
• найкращий анімаційний фільм,
• найкращу операторську роботу,
• найкращу режисуру,
• найкращий документальний фільм і короткометражний документальний фільм,
• найкращий монтаж,
• найкращий міжнародний фільм,
• найкращу пісню,
• найкращий звук,
• найкращі візуальні ефекти,
• головну нагороду — найкращий фільм.
Повідомляється, що цей розклад може бути змінений.
Нагадаємо
Американська кіноакадемія вдруге відклала оголошення номінантів на Оскар-2025 через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Голосування продовжено до 17 січня, а імена номінантів оголосять 23 січня.