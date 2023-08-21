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Обвинительный акт в отношении судьи Тандыра направили в суд

Обвинительный акт в отношении судьи Тандыра направили в суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении председателя районного суда Киевской области по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Речь идет о судье Макаровского районного суда Алексее Тандыре.

Детали

Отмечается, что обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Алексея Тандыра передан в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Согласно материалам следствия, 25 мая судья за автомобилем «Lexus ES350» в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и наехал на военнослужащего Национальной гвардии, который находился на блокпосту. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

Напомним

Ранее по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 09 сентября 2023 года включительно.

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