Обвинувальний акт щодо судді Тандира скерували до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. До суду направили обвинувальний акт щодо голови районного суду Київщини за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру. Йдеться про суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира.
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Зазначається, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Олексія Тандира передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.
Згідно з матеріалами слідства, 25 травня суддя за автомобілем «Lexus ES350» в стані алкогольного сп’яніння перевищив швидкість наїхав на військовослужбовця Національної гвардії, який перебував на блокпосту. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.
Нагадаємо
Раніше за клопотанням прокуратури підозрюваному продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 09 вересня 2023 року включно.