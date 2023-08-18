ДТП на блокпосту зі смертю нацгвардійця: судді Тандиру продовжили арешт до 9 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою до 9 вересня судді Олексію Тандиру, якого підозрюють у збитті на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві. Про це журналісту УНН повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
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«За клопотанням столичної прокуратури йому продовжили тримання під вартою до 9 вересня без застави», - повідомила Максимець.
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У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Вища рада правосуддя на засіданні 27 травня задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.