ДТП на блокпосту со смертью нацгвардейца: судье Тандыру продлили арест до 9 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 9 сентября судье Алексею Тандыру, которого подозревают в сбитии насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
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«По ходатайству столичной прокуратуры ему продлили содержание под стражей до 9 сентября без залога», - сообщила Максимец.
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В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Высший совет правосудия на заседании 27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.