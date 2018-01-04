Обвинительный акт против подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО направили в суд

“Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство)”, — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2017 года на территории Одесского следственного изолятора сотрудники учреждения обнаружили тело женщины. В ходе следственных действий правоохранители разоблачили 39-летнего заключенного. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное лишение жизни и разбойное нападение.

Как сообщал УНН, следователи прокуратуры Одесской области завершили расследование и идет судебное разбирательство по обвинительному акту в отношении бывшего руководителя Одесской учреждения исполнения наказаний №21 (СИЗО) по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.