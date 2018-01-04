Обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО направили до суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 січня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у вбивстві співробітниці Одеського слідчого ізолятору. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
"Чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство)",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у серпні 2017 року на території Одеського слідчого ізолятору співробітники установи виявили тіло жінки. У ході слідчих дій правоохоронці викрили 39-річного ув’язненого. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за умисне позбавлення життя та розбійний напад.
Як повідомляв УНН, слідчі прокуратури Одещини завершили розслідування та наразі триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно колишнього керівника Одеської установи виконання покарань №21 (СІЗО) за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.