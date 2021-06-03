Обвинение просит 30 лет тюрьмы для экс-полицейского Шовина по делу Флойда

Детали

Обвинитель расценил действия экс-полицейского как “возмутительное злоупотребление” полномочиями.

В то же время защита Шовина попросил учесть время, проведенное под стражей, и назначить бывшему правоохранителю условный срок. Его адвокат Эрик Нельсон особо выделил возраст Шовиан и отсутствие судимостей. 45-летний бывший служащий полиции является элементом “неисправной” системы правоохранительных органов, подчеркнула защита. В пенитенциарном учреждении Шовин может стать объектом нападений, указал адвокат.

Напомним

Присяжные в конце апреля назвали экс-полицейского виновным, выслушав показания десятков свидетелей, в том числе очевидцев, правоохранителей и медиков. Вынесение приговора ожидается 25 июня. Шовин грозит до 40 лет лишения свободы.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

Джордж Флойд погиб во время задержания в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. По данным следствия, служащий полиции Шовин течение почти девяти минут душил его коленом во время задержания. Гибель Флойда приобрела широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.