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Обвинение просит 30 лет тюрьмы для экс-полицейского Шовина по делу Флойда

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Прокуратура американского штата Миннесота попросила приговорить к 30 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Джорджа Флойда. Это следует из документов, представленных в суд в среду, 2 июня, передает УНН со ссылкой на DW.

Обвинение просит 30 лет тюрьмы для экс-полицейского Шовина по делу Флойда

Детали

Обвинитель расценил действия экс-полицейского как “возмутительное злоупотребление” полномочиями.

В то же время защита Шовина попросил учесть время, проведенное под стражей, и назначить бывшему правоохранителю условный срок. Его адвокат Эрик Нельсон особо выделил возраст Шовиан и отсутствие судимостей. 45-летний бывший служащий полиции является элементом “неисправной” системы правоохранительных органов, подчеркнула защита. В пенитенциарном учреждении Шовин может стать объектом нападений, указал адвокат.

Напомним

Присяжные в конце апреля назвали экс-полицейского виновным, выслушав показания десятков свидетелей, в том числе очевидцев, правоохранителей и медиков. Вынесение приговора ожидается 25 июня. Шовин грозит до 40 лет лишения свободы.

Протесты после гибели Джорджа Флойда

Джордж Флойд погиб во время задержания в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. По данным следствия, служащий полиции Шовин течение почти девяти минут душил его коленом во время задержания. Гибель Флойда приобрела широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.

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