Обвинувачення просить 30 років в'язниці для експоліцейського Шовіна у справі Флойда
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Прокуратура американського штату Міннесота попросила засудити до 30 років позбавлення волі колишнього співробітника поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна, визнаного винним у вбивстві Джорджа Флойда. Це випливає з документів, поданих до суду в середу, 2 червня, передає УНН із посиланням на DW.
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Обвинувач розцінив дії експоліцейського як “обурливе зловживання” повноваженнями.
У той же час захист Шовіна попросив врахувати час, проведений під вартою, і призначити колишньому правоохоронцю умовний термін. Його адвокат Ерік Нельсон особливо виділив вік Шовіна і відсутність судимостей. 45-річний колишній службовець поліції є елементом “несправної” системи правоохоронних органів, підкреслив захист. У пенітенціарній установі Шовін може стати об’єктом нападів, вказав адвокат.
Нагадаємо
Присяжні в кінці квітня назвали експоліцейського винним, вислухавши показання десятків свідків, в тому числі очевидців, правоохоронців та медиків. Винесення вироку очікується 25 червня. Шовін загрожує до 40 років позбавлення волі.
Протести після загибелі Джорджа Флойда
Джордж Флойд загинув під час затримання в Міннеаполісі в кінці травня 2020 року. За даними слідства, службовець поліції Шовін протягом майже дев’яти хвилин душив його коліном під час затримання. Загибель Флойда набула широкого розголосу завдяки відеозаписам очевидців і викликала масові протести проти расизму і поліцейського насильства в США і багатьох інших країнах.