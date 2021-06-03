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Обвинувачення просить 30 років в'язниці для експоліцейського Шовіна у справі Флойда

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Прокуратура американського штату Міннесота попросила засудити до 30 років позбавлення волі колишнього співробітника поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна, визнаного винним у вбивстві Джорджа Флойда. Це випливає з документів, поданих до суду в середу, 2 червня, передає УНН із посиланням на DW.

Обвинувачення просить 30 років в'язниці для експоліцейського Шовіна у справі Флойда

Деталі

Обвинувач розцінив дії експоліцейського як “обурливе зловживання” повноваженнями.

У той же час захист Шовіна попросив врахувати час, проведений під вартою, і призначити колишньому правоохоронцю умовний термін. Його адвокат Ерік Нельсон особливо виділив вік Шовіна і відсутність судимостей. 45-річний колишній службовець поліції є елементом “несправної” системи правоохоронних органів, підкреслив захист. У пенітенціарній установі Шовін може стати об’єктом нападів, вказав адвокат.

Нагадаємо

Присяжні в кінці квітня назвали експоліцейського винним, вислухавши показання десятків свідків, в тому числі очевидців, правоохоронців та медиків. Винесення вироку очікується 25 червня. Шовін загрожує до 40 років позбавлення волі.

Протести після загибелі Джорджа Флойда

Джордж Флойд загинув під час затримання в Міннеаполісі в кінці травня 2020 року. За даними слідства, службовець поліції Шовін протягом майже дев’яти хвилин душив його коліном під час затримання. Загибель Флойда набула широкого розголосу завдяки відеозаписам очевидців і викликала масові протести проти расизму і поліцейського насильства в США і багатьох інших країнах.

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