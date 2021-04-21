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У США колишнього поліцейського визнали винним у смерті темношкірого Джорджа Флойда

У США колишнього поліцейського визнали винним у смерті темношкірого Джорджа Флойда

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Дерека Шовіна, колишнього співробітника поліції Міннеаполіса, було визнано винним у вбивстві темношкірого американця Джорджа Флойда. Про це пише УНН з посиланням на NYT.

Деталі

Дерек Шовін був визнаний винним у вбивстві за двома звинуваченнями у смерті темношкірого Джорджа Флойда, якого у травні минулого року вбив Шовін під час виконання службових обов'язків.

Шовіну загрожує до 40 років в'язниці, вирок йому винесуть найближчими тижнями, але, ймовірно, він отримає значно менший термін. Передбачуване покарання за вбивство другої ступеня становить 12,5 років.

Доповнення

Для країни, чия правова система рідко притягує поліцейських до відповідальності за вбивства на роботі, особливо коли жертвами є чорношкірі, справа стала знаковою подією, і її результат є, можливо, ознакою того, що смерть пана Флойда перенесла країну до більшої відповідальності за зловживання з боку міліції та більшої рівності за законом.

Контекст

25 травня 2020 року в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Торік родичі Флойда подали позов на місто і поліцейських, заявивши, що поліція застосувала надмірну силу проти Флойда, порушуючи його конституційні права.

Розгляд по суті справи колишнього поліцейського Дерека Шовіна, якому інкримінується ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда в травні 2020 року розпочався 8 березня. Місто Міннеаполіс у США погодилося заплатити 27 мільйонів доларів для врегулювання позову родини Джорджа Флойда через його смерть після затримання поліцейськими.

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