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В США бывшего полицейского признали виновным в смерти темнокожего Джорджа Флойда

В США бывшего полицейского признали виновным в смерти темнокожего Джорджа Флойда

Киев  •  УНН

 • 22354 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Дерека Шовин, бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса, был признан виновным в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом пишет УНН со ссылкой на NYT.

Детали

Дерек Шовин был признан виновным в убийстве по двум обвинениям в смерти темнокожего Джорджа Флойда, который в мае прошлого года убил Шовин при исполнении служебных обязанностей.

Шовин грозит до 40 лет тюрьмы, приговор ему вынесут в ближайшие недели, но, вероятно, он получит значительно меньший срок. Предполагаемое наказание за убийство второй степени составляет 12,5 лет.

Дополнение

Для страны, чья правовая система редко привлекает полицейских к ответственности за убийства на работе, особенно когда жертвами являются чернокожие, дело стало знаковым событием, и ее результат есть, возможно, признаком того, что смерть господина Флойда перенесла страну к большей ответственности за злоупотребления со стороны милиции и большего равенства по закону.

Контекст

25 мая 2020 в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.

На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд НЕ замолчал и не потерял сознания. Впоследствии Флойд скончался в больнице.

В прошлом году родственники Флойда подали иск на город и полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушая его конституционные права.

Рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовин, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 начался 8 марта. Город Миннеаполис в США согласилось заплатить 27000000 долларов для урегулирования иска семьи Джорджа Флойда за его смерть после задержания полицейскими.

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