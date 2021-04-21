В США бывшего полицейского признали виновным в смерти темнокожего Джорджа Флойда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Дерека Шовин, бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса, был признан виновным в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом пишет УНН со ссылкой на NYT.
Детали
Дерек Шовин был признан виновным в убийстве по двум обвинениям в смерти темнокожего Джорджа Флойда, который в мае прошлого года убил Шовин при исполнении служебных обязанностей.
Шовин грозит до 40 лет тюрьмы, приговор ему вынесут в ближайшие недели, но, вероятно, он получит значительно меньший срок. Предполагаемое наказание за убийство второй степени составляет 12,5 лет.
Дополнение
Для страны, чья правовая система редко привлекает полицейских к ответственности за убийства на работе, особенно когда жертвами являются чернокожие, дело стало знаковым событием, и ее результат есть, возможно, признаком того, что смерть господина Флойда перенесла страну к большей ответственности за злоупотребления со стороны милиции и большего равенства по закону.
Контекст
25 мая 2020 в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.
На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд НЕ замолчал и не потерял сознания. Впоследствии Флойд скончался в больнице.
В прошлом году родственники Флойда подали иск на город и полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушая его конституционные права.
Рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовин, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 начался 8 марта. Город Миннеаполис в США согласилось заплатить 27000000 долларов для урегулирования иска семьи Джорджа Флойда за его смерть после задержания полицейскими.