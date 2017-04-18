Обвиняемый в убийстве Б.Немцова не признал своей вины в суде

По словам З.Дадаева, в день убийства он был в мечети, а затем поехал в ресторан “Веселый бабай”, после чего вернулся в свою квартиру.

“После этого я зашел домой — по видео в 16:45 и не выходил оттуда до следующего дня”, — сказал он.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту в Москве.

Как сообщал УНН, в Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова гособвинение заявило об исчезновении двух свидетелей, которые непосредственно были на месте преступления.