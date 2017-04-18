Обвинувачений у вбивстві Б.Нємцова не визнав своєї провини в суді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Обвинувачений у вбивстві Бориса Нємцова Заур Дадаєв в Московському окружному військовому суді заявив, що в день загибелі політика виходив тільки в мечеть і в ресторан, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За словами З.Дадаева, в день вбивства він був в мечеті, а потім поїхав в ресторан “Веселий бабай”, після чого повернувся в свою квартиру.
“Після цього я зайшов додому — по відео в 16:45 і не виходив звідти до наступного дня”, — сказав він.
Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.
Як повідомляв УНН, у Московському окружному військовому суді на процесі у справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова держзвинувачення заявило про зникнення двох свідків, які безпосередньо були на місці злочину.