Обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы передали в суд

Экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и его вторую помощницу будут судить за государственную измену, публичные призывы к свержению конституционного строя и оправдание вооруженной агрессии рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего премьер-министра Украины и его помощницы, которая находится в рф - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, им инкриминируются публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Экс-премьер-министру также инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Установлено, что бывший премьер-министр Украины, находясь на территории рф, создал Телеграмм-канал. Там размещал публикации пропагандистского характера с нарративами кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения.

Вела Telegram-канал Азарова: будут судить чиновницу столичной РГА

Администрированием Телеграмм-канала занимались две помощницы экс-чиновника. Одна из них занимала должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Ее дело уже находится на рассмотрении суда, указали в ОГП.

Другая помощница - бывшая сотрудница этой же РГА, как сообщается, в настоящее время выехала на территорию рф.

Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в Телеграмм-канале, а также в других соцсетях и помогали организовывать и распространять антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, женщины способствовали в проведении информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене - указали в ОГП.

Как сообщается, они не прекратили помогать рф даже после полномасштабного вторжения.

В ОГП добавили, что проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности фигурантов.

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