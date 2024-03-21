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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы передали в суд
Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и его второй помощнице предъявлено обвинение в государственной измене, публичных призывах к свержению конституционного строя и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.
Директор "Киевпастранса" Левченко уволился с должности - мэр
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об отставке Дмитрия Левченко, директора КП "Киевпастранс", и увольнении Павла Кирилюка, директора по производству коммунального предприятия.
Украина нуждается в еще большей поддержке, и нужно это сейчас - Генсек НАТО
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается в большей поддержке, в том числе боеприпасов, и она нуждается в ней сейчас.
НБУ планирует упростить процедуру обмена поврежденных гривен
Национальный банк Украины планирует упростить процедуру обмена поврежденных банкнот и монет гривны, в том числе поврежденных во время чрезвычайных ситуаций или стихийного бедствия, и уточнить требования по обращению с такими банкнотами.
Против волонтера Тарана, которого задержали за отказ предъявлять военные документы, открыли уголовное дело - ОК "Запад"
Против волонтера Кирилла Тарана возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы по мобилизации после того, как он не явился на военно-врачебную комиссию и не сообщил об уважительных причинах своего отсутствия.
Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%
Экономические эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акцизного налога на табачные изделия с 12%.
Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф
российские добровольческие подразделения перенесли боевые действия на территорию россии, открыв второй фронт и ослабив давление на другие участки фронта в Украине.
Умер Майкл Эммет Уолш: выдающийся актер, сыгравший в более чем 100 фильмах
Майкл Эммет Уолш, выдающийся актер, снявшийся в более чем 100 фильмах, среди которых "Бегущий по лезвию", "Простая кровь" и "Прямое время", умер в возрасте 88 лет в штате Вермонт, США.
Порт в петербурге на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру - росСМИ
петербургский порт останавливает перевалку аммиачной селитры на фоне атак беспилотников, планируя перенести операции за пределы города.
Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году
Адмирал НАТО призывает к увеличению помощи Украине, поскольку Киев нуждается в большей поддержке, чтобы достичь успеха в борьбе с российской агрессией.