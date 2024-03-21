Обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы передали в суд

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  22615 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  50503 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  127404 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141128 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145031 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133445 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128359 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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19 марта 2024, 08:24  •  125521 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  173754 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  274047 просмотра

Обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы передали в суд

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и его второй помощнице предъявлено обвинение в государственной измене, публичных призывах к свержению конституционного строя и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

политика •   •  12540 просмотра
Обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы передали в суд

Директор "Киевпастранса" Левченко уволился с должности - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об отставке Дмитрия Левченко, директора КП "Киевпастранс", и увольнении Павла Кирилюка, директора по производству коммунального предприятия.

политика •   •  18555 просмотра
Директор "Киевпастранса" Левченко уволился с должности - мэр

Украина нуждается в еще большей поддержке, и нужно это сейчас - Генсек НАТО

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается в большей поддержке, в том числе боеприпасов, и она нуждается в ней сейчас.

Война •   •  17548 просмотра
Украина нуждается в еще большей поддержке, и нужно это сейчас - Генсек НАТО

НБУ планирует упростить процедуру обмена поврежденных гривен

Национальный банк Украины планирует упростить процедуру обмена поврежденных банкнот и монет гривны, в том числе поврежденных во время чрезвычайных ситуаций или стихийного бедствия, и уточнить требования по обращению с такими банкнотами.

Экономика •   •  17642 просмотра
НБУ планирует упростить процедуру обмена поврежденных гривен

Против волонтера Тарана, которого задержали за отказ предъявлять военные документы, открыли уголовное дело - ОК "Запад"

Против волонтера Кирилла Тарана возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы по мобилизации после того, как он не явился на военно-врачебную комиссию и не сообщил об уважительных причинах своего отсутствия.

Общество •   •  15852 просмотра
Против волонтера Тарана, которого задержали за отказ предъявлять военные документы, открыли уголовное дело - ОК "Запад"

Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%

Экономические эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акцизного налога на табачные изделия с 12%.

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Эксперты выступают за повышение адвалорной ставки акциза на сигареты с 12%

Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф

российские добровольческие подразделения перенесли боевые действия на территорию россии, открыв второй фронт и ослабив давление на другие участки фронта в Украине.

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Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф

Умер Майкл Эммет Уолш: выдающийся актер, сыгравший в более чем 100 фильмах

Майкл Эммет Уолш, выдающийся актер, снявшийся в более чем 100 фильмах, среди которых "Бегущий по лезвию", "Простая кровь" и "Прямое время", умер в возрасте 88 лет в штате Вермонт, США.

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Умер Майкл Эммет Уолш: выдающийся актер, сыгравший в более чем 100 фильмах

Порт в петербурге на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру - росСМИ

петербургский порт останавливает перевалку аммиачной селитры на фоне атак беспилотников, планируя перенести операции за пределы города.

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Порт в петербурге на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру - росСМИ

Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году

Адмирал НАТО призывает к увеличению помощи Украине, поскольку Киев нуждается в большей поддержке, чтобы достичь успеха в борьбе с российской агрессией.

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Адмирал НАТО призвал увеличить помощь Украине: мир был слишком оптимистичен в 2023 году