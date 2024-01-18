Дело Азарова направили в суд

Служба безопасности завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который публично выступает в поддержку вооруженной агрессии рф. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, Азаров пытается избегать правосудия, скрываясь за границей.

Он активно сотрудничает с представителями российских спецслужб и выполняет их указания по информационно-подрывной деятельности против Украины.

Для этого Азаров регулярно появляется в эфирах телепередач российских пропагандистов, в том числе на ток-шоу Соловьева и Скабеевой.

Бывший премьер оправдывает полномасштабное вторжение рф и отрицает военные преступления рашистов против гражданского населения Украины. Также он публично призывает к захвату государственной власти в Украине и пытается искусственно дискредитировать командование Сил обороны - говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

-ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором);

-ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Азарову грозит наказание до 12 лет заключения.

Однако, поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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