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Справу Азарова скерували до суду

Справу Азарова скерували до суду

Київ • УНН

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Служба безпеки України завершила спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова за фактом підтримки збройної агресії росії. Наразі справу направлено до суду.

Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який публічно виступає на підтримку збройної агресії рф. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє СБУ, пише УНН

Деталі 

За даними слідства, Азаров намагається уникати правосуддя, переховуючись за кордоном.

Він активно співпрацює з представниками російських спецслужб та виконує їхні вказівки щодо інформаційно-підривної діяльності проти Україні.

Для цього Азаров регулярно з’являється в ефірах телепередач російських пропагандистів, у тому числі на ток-шоу Соловйова та Скабєєвой.

Колишній прем'єр виправдовує повномасштабне вторгнення рф та заперечує воєнні злочини рашистів проти цивільного населення України. Також він публічно закликає до захоплення державної влади в Україні та намагається штучно дискредитувати командування Сил оборони

- йдеться у повідомленні СБУ. 

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

 -⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором);

-ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

- ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Азарову загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Однак, оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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Тетяна Краєвська

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