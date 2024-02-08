Вела Telegram-канал Азарова: будут судить чиновницу столичной РГА

Дело чиновницы столичной РГА, которая вела Телеграмм-канал экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, передали в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"... прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновницы столичной РГА по фактам призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что женщина на момент совершения преступления работала начальником организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций.

В это же время вместе с сообщниками она координировала пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в его Телеграмм-канале, а также на страницах в соцсетях. Также обвиняемая организовывала антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

По данным Офиса Генпрокурора, сотрудничество с бывшим чиновником женщина начала еще в 2015 году и не прекратила его ни после полномасштабного вторжения в Украину, ни после ракетных обстрелов столицы.

Антиукраинские заявления экс-премьер-министра в его Телеграмм-канале она готовила даже в день начала полномасштабного вторжения, иллюстрируя сообщение фотографиями разрушений столицы.

"Согласно заключению экспертиз такие публикации содержат публичный призыв к насильственному изменению установленного в Украине конституционного строя. Сейчас обвиняемая находится под стражей", - говорится в сообщении.

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