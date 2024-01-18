В Украине заочно будут судить Азарова за информационную деятельность в пользу рф

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины - говорится в сообщении.

Его обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Зеленский ввел санкции против Табачника, Азарова и Царева

Следствием установлено, что экс-премьер-министр Украины, который с 2014 года скрывается на территории государства-агрессора, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с российской федерацией.

Сообщается, что бывший украинский чиновник регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов. Пропагандируя российские нарративы, он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию государства Украина. Кроме того, бывший премьер оправдывает вооруженную агрессию рф и оккупацию части территории Украины в видеозаписях, которые были размещены на Youtube и порталах российских медиа.

Экс-чиновник называет события в Буче "фейком", призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти и уверяет, что специальная операция путина спасла Донецк от захвата - информирует Офис генпрокурора.

Дополнение

Николаю Азарову было сообщено о подозрении из-за его информационной деятельности в пользу россии в ноябре 2023 г. Кроме того, экс-премьеру инкриминируется государственная измена по делу о подписании "Харьковских соглашений" в пользу россии.