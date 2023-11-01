Азарову повідомили про нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомлено про підозру через його інформаційну діяльність на користь росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому Прем’єр-міністру України повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа і мережу Інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією.
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«Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, відео з яких згодом розповсюджуються в інтернеті. Шляхом просування російських наративів, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію української держави», - зазначається в повідомленні.
Офіс Генпрокурора зазначає, що у цих відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та медіапорталах російських ЗМІ, колишній Прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України. Також він висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.
«Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію» та називає події в Бучі «фейком». Факти протиправної діяльності підозрюваного підтверджуються, окрім іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи», - йдеться в повідомленні.