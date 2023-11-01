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Азарову сообщили о новом подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщено о подозрении из-за его информационной деятельности в пользу россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Азарову сообщили о новом подозрении

Цитата

«... бывшему премьер-министру Украины сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, экс-премьер-министр Украины, который с 2014 года скрывается на территории государства-агрессора, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть Интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с российской федерацией.

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«Бывший украинский чиновник регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов, видео с которых впоследствии распространяются в интернете. Путем продвижения российских нарративов, он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию украинского государства», - отмечается в сообщении.

Офис Генпрокурора отмечает, что в этих видеозаписях, которые были размещены на Youtube-канале «Иная правда» и медиапорталах российских СМИ, бывший премьер-министр оправдывает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году, и оккупацию части территории Украины. Также он высказывает публичные призывы к свержению конституционного строя в Украине насильственным путем.

«Так, экс-чиновник призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что специальная операция путина спасла Донецк от захвата, «предупредив эту трагедию» и называет события в Буче «фейком». Факты противоправной деятельности подозреваемого подтверждаются, помимо прочего, заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы», - говорится в сообщении.

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