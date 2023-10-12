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Азарову та двом його поплічницям повідомили про підозру: одна з них - посадовиця столичної РДА

Азарову та двом його поплічницям повідомили про підозру: одна з них - посадовиця столичної РДА

Київ • УНН

 • 405306 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову та двом його помічницям – громадянкам України повідомлено про підозру. Як уточнили в столичній прокуратурі одна з "помічниць" - посадовиця столичної РДА, передає УНН.

Цитата

"... колишньому прем’єр-міністру України та двом його помічницям – громадянкам України повідомлено про підозру", - повдіомили у прокуратурі.

Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Експрем’єр-міністру також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Деталі

За даними слідства, колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої.

У ході документування злочинної діяльності ексвисокопосадовця правоохоронці встановили, що адміністрування Телеграм-каналу за його вказівкою здійснюється двома його помічницями.

Як повідомили у столичній прокуратурі, одна з них - діючий державний службовець та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію рф.

"Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ. Організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення", - додали у прокуратурі.

Додамо

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних.

Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у рф.

Наразі вирішується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює СБУ.

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