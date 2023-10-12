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Азарову и двум его приспешницам сообщили о подозрении: одна из них - чиновница столичной РГА

Азарову и двум его приспешницам сообщили о подозрении: одна из них - чиновница столичной РГА

Киев • УНН

 • 405306 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и двум его помощницам – гражданкам Украины сообщено о подозрении. Как уточнили в столичной прокуратуре одна из "помощниц" - чиновница столичной РГА, передает УНН.

Цитата

"... бывшему премьер-министру Украины и двум его помощницам – гражданкам Украины сообщено о подозрении", - сообщили в прокуратуре.

Им инкриминируются публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Экс-премьер-министру также инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Детали

По данным следствия, бывший премьер-министр Украины, находясь на территории государства-агрессора, создал Телеграм-канал. Там размещаются публикации пропагандистского характера с нарративами кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения.

В ходе документирования преступной деятельности экс-чиновника правоохранители установили, что администрирование Телеграмм-канала по его указанию осуществляется двумя его помощницами.

Как сообщили в столичной прокуратуре, одна из них - действующий государственный служащий и сейчас занимает должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая - бывшая сотрудница этой же РГА, которая в настоящее время выехала на территорию рф.

"Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в Телеграмм-канале, а также на его странице в запрещенной в Украине социальной сети и российских СМИ. Организовывали его интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, женщины способствовали в проведении информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене.

Они не прекратили помогать государству-агрессору даже после полномасштабного вторжения", - добавили в прокуратуре.

Добавим

Проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности подозреваемых.

Действующей чиновнице РГА сообщено о подозрении лично в Киеве. Бывшему премьер-министру Украины и другой его приспешнице – заочно, в связи с их пребыванием в рф.

Сейчас решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет СБУ.

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