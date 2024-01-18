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В Україні заочно судитимуть Азарова за інформаційну діяльність на користь рф

В Україні заочно судитимуть Азарова за інформаційну діяльність на користь рф

Київ • УНН

 • 22966 перегляди

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно підривної інформаційної діяльності колишнього прем’єр-міністра України.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра України

- йдеться в повідомленні.

Його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України.

Зеленський запровадив санкції проти Табачника, Азарова та Царьова18.11.23, 16:44 • 11606 переглядiв

Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією.

Повідомляється, що колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна. Окрім того, колишній прем’єр виправдовує збройну агресію рф та окупацію частини території України у відеозаписах, які були розміщені на Youtube та порталах російських медіа.

Ексчиновник називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення

- інформує Офіс генпрокурора.

Доповнення

Миколі Азарову було повідомлено про підозру через його інформаційну діяльність на користь росії у листопаді 2023 року.Окрім того, експрем’єру інкриміновано державну зраду у справі про підписання "Харківських угод" на користь росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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