Вела Telegram-канал Азарова: судитимуть посадовицю столичної РДА
Київ • УНН
Посадовицю Київської міської державної адміністрації звинуватили в тому, що вона координувала антиукраїнську пропагандистську діяльність Telegram-каналу колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та організовувала його інтерв'ю російським ЗМІ.
Справу посадовиці столичної РДА, яка вела Телеграм-канал експрем’єр-міністра України Миколи Азарова, передали до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"... прокуратура скервала до суду обвинувальний акт відносно посадовиці столичної РДА за фактами закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка на момент вчинення злочину працювала начальником організаційного відділу в одній із столичних райдержадміністрацій.
У цей же час разом зі спільниками вона координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його Телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Також обвинувачена організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.
За даними Офісу Генпрокурора, співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року і не припинила її ані після повномасштабного вторгнення до України, ані після ракетних обстрілів столиці.
Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його Телеграм-каналі вона готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці.
"Відповідно до висновку експертиз такі публікації містять публічний заклик до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу. Наразі обвинувачена перебуває під вартою", - зазначено у повідомленні.
В Україні заочно судитимуть Азарова за інформаційну діяльність на користь рф18.01.24, 15:58 • 22966 переглядiв