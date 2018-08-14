Обвал моста в Италии: десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По словам медицинского работника в результате обрушения автомобильного моста в Италии погибли "десятки людей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
На автостраде близ Генуи на севере Италии обрушился пролет автомобильного моста длиной около сотни метров.
На месте работают представители правоохранительных служб и медики.
Напомним, число пострадавших в результате взрывов на кольцевой дороге возле итальянской Болоньи выросла до 145 человек.
Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.
В результате аварии погиб один человек. Погибший - 42-летний водитель грузовика из итальянского города Виченца.