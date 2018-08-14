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Обвал моста в Италии: десятки погибших

Киев • УНН

 • 10358 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По словам медицинского работника в результате обрушения автомобильного моста в Италии погибли "десятки людей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Обвал моста в Италии: десятки погибших

На автостраде близ Генуи на севере Италии обрушился пролет автомобильного моста длиной около сотни метров.

На месте работают представители правоохранительных служб и медики.

Напомним, число пострадавших в результате взрывов на кольцевой дороге возле итальянской Болоньи выросла до 145 человек.

Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.

В результате аварии погиб один человек. Погибший - 42-летний водитель грузовика из итальянского города Виченца.

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