На півночі Італії обвалився автомобільний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного моста довжиною близько сотні метрів. Можливо, під час аварії з моста могли впасти автомобілі; не виключено, що є постраждалі. Про це повідомляє місцева поліція в Twitter, передає УНН.
На місці працюють представники правоохоронних служб і медики.
Нагадаємо, кількість постраждалих в результаті вибухів на кільцевій дорозі біля італійської Болоньї зросла до 145 осіб.
Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів.
В результаті аварії загинула одна людина. Загиблий - 42-річний водій вантажівки з італійського міста Віченца.