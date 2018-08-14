На севере Италии обрушился автомобильный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На автостраде близ Генуи на севере Италии обрушился пролет автомобильного моста длиной около сотни метров. Возможно, во время аварии с моста могли рухнуть автомобили; не исключено, что есть пострадавшие.Об этом сообщает местная полиция в Twitter, передает УНН.
На месте работают представители правохранительных служб и медики.
Напомним, число пострадавших в результате взрывов на кольцевой дороге близ итальянской Болоньи выросло до 145 человек.
Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.
В результате аварии погиб один человек. Погибший - 42-летний водитель грузовика с итальянского города Виченца.