На севере Италии обрушился автомобильный мост

На месте работают представители правохранительных служб и медики.



Напомним, число пострадавших в результате взрывов на кольцевой дороге близ итальянской Болоньи выросло до 145 человек.



Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.

В результате аварии погиб один человек. Погибший - 42-летний водитель грузовика с итальянского города Виченца.