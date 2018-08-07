Вибух у Болоньї: поліція опублікувала відео
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Італійська поліція опублікувала відео ДТП, внаслідок якої стався вибух на шосе неподалік від аеропорту Болоньї, через який загинула одна людина, передає УНН.
Пожежа і вибухи сталися напередодні після зіткнення двох вантажівок. Одна з них перевозила легкозаймисті речовини.
У результаті, як зазначає видання La Repubblica, одна людина загинула, ще 70 поранені. 14 людей отримали тяжкі поранення, додало видання ANSA. Загиблий - 42-річний водій вантажівки з італійського міста Віченца.
Сьогодні знову відкрили рух на перетині автодоріг A1 і A14.
Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів.
#bologna #BorgoPanigale Le immagini della dinamica del grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo che trasportava sostanze infiammabili. Indagini in corso #PoliziaStradale pic.twitter.com/aS8NKxTaoA— Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 августа 2018 г.