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Вибух у Болоньї: поліція опублікувала відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Італійська поліція опублікувала відео ДТП, внаслідок якої стався вибух на шосе неподалік від аеропорту Болоньї, через який загинула одна людина, передає УНН.

Пожежа і вибухи сталися напередодні після зіткнення двох вантажівок. Одна з них перевозила легкозаймисті речовини.

У результаті, як зазначає видання La Repubblica, одна людина загинула, ще 70 поранені. 14 людей отримали тяжкі поранення, додало видання ANSA. Загиблий - 42-річний водій вантажівки з італійського міста Віченца.

Сьогодні знову відкрили рух на перетині автодоріг A1 і A14.

Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів.

#bologna #BorgoPanigale Le immagini della dinamica del grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo che trasportava sostanze infiammabili. Indagini in corso #PoliziaStradale pic.twitter.com/aS8NKxTaoA

— Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 августа 2018 г.

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