Взрыв в Болонье: полиция опубликовала видео
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Итальянская полиция опубликовала видео ДТП, в результате которого произошел взрыв на шоссе неподалеку от аэропорта Болоньи, через который погиб один человек, передает УНН.
Пожар и взрывы произошли накануне после столкновения двух грузовиков. Один из них перевозил легковоспламеняющиеся вещества.
В результате, как отмечает издание La Repubblica, один человек погиб, еще 70 ранены. 14 человек получили тяжелые ранения, добавил издание ANSA. Погибший - 42-летний водитель грузовика из итальянского города Виченца.
Сегодня вновь открыли движение на пересечении автодорог A1 и A14.
Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.
#bologna #BorgoPanigale Le immagini della dinamica del grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo che trasportava sostanze infiammabili. Indagini in corso #PoliziaStradale pic.twitter.com/aS8NKxTaoA- Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 августа 2018 г.