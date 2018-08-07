Взрыв в Италии: число жертв продолжает расти
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Число пострадавших в результате взрывов на кольцевой дороге близ итальянской Болоньи выросло до 145 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bologna Today.
Кроме того, из ближайших к трассе домов эвакуировали их жителей. Сейчас жилья проверяют эксперты. Также добавим, что дорога в месте инцидента до сих пор перекрыта.
Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.
В результате аварии погиб один человек. Погибший - 42-летний водитель грузовика с итальянского города Виченца.
Украинское консульство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва цистерны в итальянской Болонье.