Взрыв в Италии: число жертв продолжает расти

Кроме того, из ближайших к трассе домов эвакуировали их жителей. Сейчас жилья проверяют эксперты. Также добавим, что дорога в месте инцидента до сих пор перекрыта.

Напомним, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.

В результате аварии погиб один человек. Погибший - 42-летний водитель грузовика с итальянского города Виченца.

Украинское консульство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва цистерны в итальянской Болонье.