Вибух у Болоньї: консульство перевіряє, чи є українці серед постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українське консульство перевіряє наявність громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху цистерни у італійській Болоньї. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Генконсульство в Мілані з‘ясовує, чи серед постраждалих немає українців", - повідомив Кирилич.
Нагадаємо, кількість постраждалих в результаті вибуху у Болоньї зросла до 67 осіб, крім того, щонайменше двоє - загинули. За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий.
Як повідомляв УНН, сильна пожежа, яку супроводжувало декілька вибухів, була викликана ДТП за участю вантажівки, що перевозила вибухонебезпечну речовину, та декількома легковими авто. Інцідент стався близько 14:00 за місцевим часом на околиці Болоньї. Автоцистерна вибухнула на шосе перед аеропортом.