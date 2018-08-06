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Вибух в Італії: постраждали 67 осіб, 2 загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Кількість постраждалих в результаті вибуху у Болоньї зросла до 67 осіб, крім того, щонайменше двоє - загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Repubblica.

За даними рятувальників, стан щонайменше 14 постраждалих вкрай важкий.

Нагадаємо, біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів.

Через вибухи почали горіти автомобілі в автосалоні Peugeot під автомагістраллю, а будівлі поблизу були пошкоджені.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 55 поранених.

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