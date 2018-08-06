Взрыв в Италии: пострадали 67 человек, 2 погибли

По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших крайне тяжелое.



Напомним, возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.

Из-за взрывов начали гореть автомобили в автосалоне Peugeot под автомагистралью, а здания вблизи были повреждены.

Ранее сообщалось о одном погибшем и 55 раненых.