Взрыв в Италии: пострадали 67 человек, 2 погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Число пострадавших в результате взрыва в Болонье возросло до 67 человек, кроме того, по меньшей мере двое - погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.
По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших крайне тяжелое.
Напомним, возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов.
Из-за взрывов начали гореть автомобили в автосалоне Peugeot под автомагистралью, а здания вблизи были повреждены.
Ранее сообщалось о одном погибшем и 55 раненых.