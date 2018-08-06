Потужний вибух в Італії: щонайменше одна людина загинула, ще 55 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Внаслідок масштабної ДТП, яка сталась біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе, загинула щонайменше одна людина та постраждало близько 55 осіб, передає УНН з посиланням на інформагенство ANSA.
“Кількість смертей на автостраді на мосту Казалеккьо - одна, ще 55 постраждали. Принаймні 14 з них отримали серйозні поранення”, — йдеться в повідомленні.
Так, сильна пожежа, яку супроводжувало декілька вибухів, була викликана ДТП за участю вантажівки, що перевозила вибухонебезпечну речовину, та декількома легковими авто. Інцідент стався близько 14:00 за місцевим часом на околиці Болоньї.
Як повідомляв УНН, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна.