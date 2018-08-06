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Мощный взрыв в Италии: по меньшей мере один человек погиб, еще 55 получили ранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В результате масштабного ДТП, которое произошло возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе, погиб по меньшей мере один человек и пострадали около 55 человек, передает УНН со ссылкой на информагентство ANSA.

"Количество смертей на автостраде на мосту Казалеккьо - одно, еще 55 пострадали. По крайней мере 14 из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Так, сильный пожар, который сопровождал несколько взрывов, был вызван ДТП с участием грузовика, перевозившего взрывоопасное вещество, и несколькими легковыми авто. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в окрестностях Болоньи.

Как сообщал УНН, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна.

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