Мощный взрыв в Италии: по меньшей мере один человек погиб, еще 55 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В результате масштабного ДТП, которое произошло возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе, погиб по меньшей мере один человек и пострадали около 55 человек, передает УНН со ссылкой на информагентство ANSA.
"Количество смертей на автостраде на мосту Казалеккьо - одно, еще 55 пострадали. По крайней мере 14 из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.
Так, сильный пожар, который сопровождал несколько взрывов, был вызван ДТП с участием грузовика, перевозившего взрывоопасное вещество, и несколькими легковыми авто. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в окрестностях Болоньи.
Как сообщал УНН, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна.