Мощный взрыв в Италии: по меньшей мере один человек погиб, еще 55 получили ранения

"Количество смертей на автостраде на мосту Казалеккьо - одно, еще 55 пострадали. По крайней мере 14 из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Так, сильный пожар, который сопровождал несколько взрывов, был вызван ДТП с участием грузовика, перевозившего взрывоопасное вещество, и несколькими легковыми авто. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в окрестностях Болоньи.

Как сообщал УНН, 6 августа возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна.