Взрыв в Болонье: консульство проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинское консульство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва цистерны в итальянской Болонье. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Генконсульство в Милане выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев", - сообщил Кирилич.
Напомним, число пострадавших в результате взрыва в Болонье возросло до 67 человек, кроме того, по меньшей мере двое - погибли. По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших крайне тяжелое.
Как сообщал УНН, сильный пожар, который сопровождали несколько взрывов, был вызвана ДТП с участием грузовика, перевозившего взрывоопасное вещество, и несколькими легковыми авто. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в окрестностях Болоньи. Автоцистерна взорвалась на шоссе перед аэропортом.