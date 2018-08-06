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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30753 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94594 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121367 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129083 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167750 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152831 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140668 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 180292 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Взрыв в Болонье: консульство проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших

Взрыв в Болонье: консульство проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших

Киев  •  УНН

 • 10630 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинское консульство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва цистерны в итальянской Болонье. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"Генконсульство в Милане выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев", - сообщил Кирилич.

Напомним, число пострадавших в результате взрыва в Болонье возросло до 67 человек, кроме того, по меньшей мере двое - погибли. По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших крайне тяжелое.

Как сообщал УНН, сильный пожар, который сопровождали несколько взрывов, был вызвана ДТП с участием грузовика, перевозившего взрывоопасное вещество, и несколькими легковыми авто. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в окрестностях Болоньи. Автоцистерна взорвалась на шоссе перед аэропортом.

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