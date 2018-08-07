Вибух в Італії: кількість жертв продовжує зростати

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кількість постраждалих у результаті вибухів на кільцевій дорозі поблизу італійської Болоньї зросла до 145 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bologna Today.

Крім того, з найближчих до траси будинків евакуювали їх мешканців. Зараз житла перевіряють експерти. Також додамо, що дорога у місці інциденту досі перекрита.

Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів.

У результаті аварії загинула одна людина. Загиблий - 42-річний водій вантажівки з італійського міста Віченца.

Українське консульство перевіряє наявність громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху цистерни в італійській Болоньї.

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