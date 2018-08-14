Обвал мосту в Італії: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За словами медичного працівника у результаті обрушення автомобільного мосту в Італії загинули "десятки людей". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
На автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.
На місці працюють представники правоохоронних служб і медики.
Нагадаємо, кількість постраждалих в результаті вибухів на кільцевій дорозі біля італійської Болоньї зросла до 145 осіб.
Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів.
В результаті аварії загинула одна людина. Загиблий - 42-річний водій вантажівки з італійського міста Віченца.