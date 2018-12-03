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Обвал крыши в Вишневом: третьему подозреваемому избрана мера пресечения

Обвал крыши в Вишневом: третьему подозреваемому избрана мера пресечения

Киев  •  УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Исполнителю работ на строительстве спорткомплесу ДЮСШ “Favorite Fit” в г. Вишневое Александру Папанову, которого подозревают в обвале крыши, избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00, передает корреспондент УНН.

Так, прокурор во время судебного заседания отметила, что Папанова подозревают в нарушении правил использования промышленной продукции, что привело к обвалу крыши в спорткомплексе. Прокурор ходатайствовала об избрании максимального пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Адвокат подозреваемого Папанова полностью отрицал ходатайство и, в свою очередь, попросил судью не удовлетворять ходатайство в полном объеме.

Подозреваемый поддержал позицию своего адвоката. Также, во время своего выступления он поблагодарил двух тренеров, которые вовремя среагировали, услышав как трещат конструкции, и спасли всех детей, которые находились под крышей здания.

Следственный судья отказала прокурору в удовлетворении ходатайства и решила применить к подозреваемому Папанову меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня.

Напомним, двум другим фигурантам уголовного дела по обвалу крыши спорткомплексе ДЮСШ "Favorite Fit", а именно главному подрядчику и предпринимателю, что осуществлял технический осмотр здания, избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста.

Как сообщал УНН, в субботу в споркомплексе в городе Вишневое Киевской области произошел обвал потолка, во время этого внутри школы находилось 30 детей, однако их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.

Спасатели почти сутки ликвидировали последствия обвала потолка в школе.

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